В Москве вынесли приговор педофилу, который год растлевал падчериц

В Москве осуждён 45-летний мужчина, который в течение года растлевал двух несовершеннолетних падчериц. По данным сайта MK.ru, житель дома по улице Фомичёвой постоянно употреблял алкоголь и употреблял наркотики. В 2019 году он связал жизнь с многодетной матерью, воспитывавшей четырёх детей от предыдущих браков, а в 2020-м у пары родился общий сын.

Нездоровый интерес к падчерицам мужчина проявил в 2023 году, когда старшей из девочек исполнилось 14 лет. Отчим заходил к в ванну и мочалкой тёр интимные места ребёнка, а по ночам залезал под одеяло и ощупывал её. Позднее он начал приставать ко второй падчерице. В конце концов младшая девочка пожаловалась матери. Правда, сказав, что просто не может жить с мужчиной в одной квартире.

Школьницу поместили в семейный центр, а на мать составили протокол о ненадлежащем воспитании несовершеннолетних, после чего педофила всё же выдали полиции. Столичные следователи в короткие сроки расследовали дело, и Тушинский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима.

Ранее легендарный сыщик назвал единственный способ избавить общество от педофилов. Такой мерой он считает максимально длительные сроки заключения.