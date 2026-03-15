Актёр-педофил Элфорд, изнасиловавший двух девочек, умер в тюрьме

Британский актёр Джон Элфорд (настоящее имя Джон Шеннон), осуждённый за изнасилование двух девочек-подростков, скончался в тюрьме спустя два месяца после приговора. Об этом The Guardian сообщили в тюремной службе Великобритании.

Шеннон умер 13 марта 2026 года в тюрьме HMP Bure в графстве Норфолк. Причина смерти не разглашается. Ему было 54 года. Элфорд был известен по ролям в сериале «Лондон горит» и шоу BBC Grange Hill.

В январе суд признал его виновным в сексуальном насилии над двумя девочками. Присяжные вынесли вердикт по четырём эпизодам в отношении 14-летней жертвы, а также по обвинениям в насилии и действиях сексуального характера в отношении 15-летней. Преступления произошли в 2022 году в доме актёра в Хартфордшире после того, как подростки выпили в пабе.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти актёра Василия Скромного, известного по роли Макара Гусева по прозвищу Гусь в фильме «Приключения Электроника». Ему было 62 года.