Легенда «Ливерпуля» Кевин Киган рассказал о борьбе с раком четвёртой стадии

Бывший футболист сборной Англии и двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган рассказал, что врачи диагностировали у него рак четвёртой стадии. О своей борьбе с тяжёлым заболеванием 75-летний экс-нападающий сообщил в интервью BBC Sport.

«Я попал в автомобильную аварию, и из-за этого мне пришлось сделать операцию. Во время обследования перед операцией у меня обнаружили рак», — сказал чемпион.

По словам Кигана, после постановки диагноза ему порекомендовали специалиста, который занимается лечением подобных заболеваний. Футболист рассказал, что врач предложил ему новый метод терапии. При этом эффективность лечения, как уточнил специалист, составляет 33%. Бывший спортсмен признался, что ожидал увидеть значительно более высокий показатель, однако решил пройти курс лечения. Также он отметил, что продолжает бороться с болезнью.

Кевин Киган выступал за «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Саутгемптон», немецкий «Гамбург» и австралийский «Блэктаун Сити». В составе «Ливерпуля» он трижды выигрывал чемпионат Англии, завоёвывал Кубок европейских чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок Англии и Суперкубок страны. Вместе с «Гамбургом» футболист стал чемпионом и обладателем Кубка Германии. В 1978 и 1979 годах Киган получил «Золотой мяч». После завершения игровой карьеры он работал тренером, руководил «Ньюкаслом», «Фулхэмом», «Манчестер Сити» и сборной Англии.

О том, что у Кевина Кигана обнаружили онкологическое заболевание, пресс-служба «Ливерпуля» сообщала ещё в январе. Тогда семья легендарного футболиста попросила сохранить информацию в тайне, поэтому детали диагноза и лечения не раскрывали.