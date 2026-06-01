Жена Байдена заявила, что из-за метастаз он будет жить с раком до конца дней
Джо и Джилл Байден.
Бывшая первая леди США Джилл Байден заявила, что её супруг, экс-президент Джо Байден, будет жить с раком до конца своих дней. Об этом она рассказала в эфире телеканала NBC, комментируя текущее состояние политика. По её словам, опухоль дала метастазы в кости.
«Поэтому, думаю, Джо будет жить с раком до конца своих дней», — заключила экс-первая леди, добавив, что её муж держится нормально.
Ранее бывшая первая леди США Джилл Байден рассказала, что выступление её супруга Джо Байдена на предвыборных дебатах в июне 2024 года вызвало у неё сильное беспокойство. Она призналась, что, когда смотрела на это, подумала, что у Байдена инсульт и это напугало её до смерти. Экс первая леди США отметила, что никогда прежде не видела мужа в подобном состоянии и не может точно объяснить, что именно произошло в тот вечер.
Напомним, врачи диагностировали у 83-летнего Байдена агрессивный рак простаты с метастазами в костную ткань. Однако эта форма заболевания считается чувствительной к гормональной терапии, что оставляет шансы на эффективное лечение. А в октябре Байден успешно завершил курс лучевой терапии от рака простаты — он провёл символический обряд, позвонив в традиционный колокольчик, который знаменует окончание лечения.
