Жена Байдена заявила, что из-за метастаз он будет жить с раком до конца дней

Бывшая первая леди США Джилл Байден заявила, что её супруг, экс-президент Джо Байден, будет жить с раком до конца своих дней. Об этом она рассказала в эфире телеканала NBC, комментируя текущее состояние политика. По её словам, опухоль дала метастазы в кости.

Ранее бывшая первая леди США Джилл Байден рассказала, что выступление её супруга Джо Байдена на предвыборных дебатах в июне 2024 года вызвало у неё сильное беспокойство. Она призналась, что, когда смотрела на это, подумала, что у Байдена инсульт и это напугало её до смерти. Экс первая леди США отметила, что никогда прежде не видела мужа в подобном состоянии и не может точно объяснить, что именно произошло в тот вечер.