Джо Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты

Экс-президент США Джо Байден успешно завершил курс лучевой терапии, направленной на лечение рака простаты. Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на официального представителя политика Келли Скалли, 82-летний бывший глава Белого дома в понедельник провёл символический обряд — позвонил в традиционный колокольчик, знаменующий окончание терапии.

Лечение проходило в онкологическом центре Филадельфии, куда Байден регулярно приезжал с начала октября.