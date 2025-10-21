Сектор Газа
Джо Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты

Экс-президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Экс-президент США Джо Байден успешно завершил курс лучевой терапии, направленной на лечение рака простаты. Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на официального представителя политика Келли Скалли, 82-летний бывший глава Белого дома в понедельник провёл символический обряд — позвонил в традиционный колокольчик, знаменующий окончание терапии.

Лечение проходило в онкологическом центре Филадельфии, куда Байден регулярно приезжал с начала октября.

Ранее Байден впервые показался на публике после прохождения курса лучевой терапии. Политик посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайне. Напомним, Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты в мае.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

