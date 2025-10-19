Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 октября, 11:42

Полуживой Байден впервые вышел в свет после лучевой терапии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Бывший президент США Джо Байден впервые показался на публике после сообщений о прохождении курса лучевой терапии. Об этом информирует New York Post, публикуя кадры с полуживым экс-лидером.

Как отмечает издание, политик посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайне. Байден передвигался медленно и часто прибегал к помощи сопровождавшей его женщины, поскольку супруга Джилл на службе отсутствовала. На его лице оставался заметный шрам над правым глазом — последствие недавней операции по удалению рака кожи.

Напомним, что Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты после того, как он пожаловался на проблемы с мочеиспусканием. 16 мая врачи подтвердили, что болезнь дала метастазы в костную ткань, после чего политик начал курс лечения, отметив, что другие органы не поражены. 13 октября Байден приступил к новому этапу терапии.

BannerImage
