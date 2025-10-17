«Он был тупым»: Трамп рассказал, почему Байден развязывал войны

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден развязывал войны из-за собственной глупости. Заявление республиканца прозвучало в Белом доме.

«Не думаю, что какой-то президент закончил войну, я закончил восемь. Думаете, Буш закончил войну, Байден закончил войну? Байден начинал войны. Потому что он был тупым», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп заявил, что украинский конфликт не начался бы при нём в Белом доме, возложив вину за него на Байдена.