Упал в судорогах: Удар мячом в грудь убил юного футболиста

В Аргентине юного футболиста не стало после того, как во время матча ему в грудь попал мяч. Об этом пишет Need To Know. 14-летний Бенджамин Валентин Донофрио выступал за команду Club Atlético Sarmiento Ла-Банда, провинция Сантьяго-дель-Эстеро. Во время любительского матча 16 июня он получил сильный удар мячом.

Донофрио с криком упал на газон, через несколько секунд поднялся на ноги, но потом снова упал. Затем у подростка начались судороги. На место происшествия сразу же вызвали врачей. По дороге в больницу у Донофрио случилась остановка сердца и дыхания. Подростка довезли до реанимации, но не смогли спасти ему жизнь.

По мнению медиков, ребёнка погубило так называемое сотрясение сердца — редкое и крайне опасное состояние, при котором тупой удар в левую часть груди провоцирует нарушение сердечного ритма. Чаще всего жертвами сотрясения сердца становятся именно спортсмены. Прокуратура назначила специальную экспертизу, чтобы выяснить, действительно ли мальчик умер от удара или у него были сопутствующие заболевания сердца.

Ранее чрезмерные силовые нагрузки обернулись для мужчины в Китае госпитализацией с острой почечной недостаточностью. Врачи диагностировали у него рабдомиолиз — состояние, при котором разрушается мышечная ткань и страдают почки.