Докачался до реанимации: У мужчины отказали почки во время «ударной» тренировки

Чрезмерные силовые нагрузки обернулись для мужчины в Китае госпитализацией с острой почечной недостаточностью. Врачи диагностировали у него рабдомиолиз — состояние, при котором разрушается мышечная ткань и страдают почки. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на лечащего врача-нефролога Лю Хаофэя.

Во время тренировок пациент чрезмерно увеличил нагрузку на ноги, что и привело к тяжёлым последствиям. Симптомы развивались стремительно: сначала у мужчины появилась кровь в моче, затем он полностью перестал мочиться. Позднее состояние ухудшилось настолько, что передвигаться самостоятельно он уже не мог.

Результаты анализов показали критическое превышение уровня креатинкиназы — более 20 тысяч единиц на литр, что свыше нормы более чем в сто раз. Состояние потребовало экстренного подключения к процедуре диализа для поддержания работы почек.

По словам специалистов, подобные случаи чаще всего фиксируются у новичков, которые резко начинают тренироваться без адаптации организма к нагрузкам. Медики подчёркивают необходимость постепенного увеличения интенсивности занятий, регулярного питья воды и отказа от тренировок в условиях жары и высокой влажности. При появлении сильной мышечной боли нагрузку рекомендуется немедленно прекратить.

Ранее сообщалось, что силовые тренировки продолжительностью всего 1,5–2 часа в неделю могут существенно снижать риск преждевременной смерти. Учёные анализировали, сколько времени добровольцы уделяли силовым упражнениям с отягощениями или собственным весом, а также кардионагрузкам — бегу, плаванию и ходьбе.