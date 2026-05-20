20 мая, 09:15

Спорт как лекарство и яд: Психолог объяснил, как не навредить себе тренировками

Психолог Шамсутдинов: Выбор спортивных тренировок зависит от гормонов человека

Обложка © GigaChat / Life.ru

Выбор вида спорта — это не просто вопрос предпочтений, а отражение внутреннего состояния и потребностей человека, уверен психолог Эдуард Шамсутдинов. По его словам, реакции на физическую нагрузку зависят от генетики, личного опыта, уровня стресса и текущего психоэмоционального состояния.

Во время активности выделяются эндорфины (гормоны счастья), снижающие тревожность, но если человек постоянно в стрессе и выбирает интенсивные тренировки, уровень кортизола (гормона стресса) может оставаться высоким, что приведёт к выгоранию. Силовые тренировки дают мощный выброс адреналина, ощущение контроля и силы и могут стать отличным способом выпустить пар, но если человек уже перегружен стрессом, такая активность только усугубит состояние.

Растяжка борется со стрессом намного лучше пробежки
Йога, напротив, становится островком спокойствия, помогает расслабиться и научиться осознанности, что важно для психического здоровья. Если чувствуете себя перегруженным и ищете способ успокоиться, стоит попробовать что-то медитативное, а если нужно выпустить накопившуюся энергию — идти на силовые тренировки, отметил эксперт.

«В конечном счёте, спорт может быть как лекарством, так и ядом. Главное — прислушиваться к себе и понимать, что именно вам нужно в данный момент. И не забывайте: работа с телом — это работа с душой», — заключил собеседник «Радио 1».

Бодрее, чем в 20 лет: Фитнес-тренер раскрыл секрет идеальных тренировок после 40
К слову, весной организм адаптируется к изменениям погоды, светового дня и гормонального фона. Если добавить к этому резкую смену режима физических нагрузок, можно получить многочисленные обращения к врачам, предупредил кардиолог.

