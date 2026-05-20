Спорт как лекарство и яд: Психолог объяснил, как не навредить себе тренировками

Выбор вида спорта — это не просто вопрос предпочтений, а отражение внутреннего состояния и потребностей человека, уверен психолог Эдуард Шамсутдинов. По его словам, реакции на физическую нагрузку зависят от генетики, личного опыта, уровня стресса и текущего психоэмоционального состояния.

Во время активности выделяются эндорфины (гормоны счастья), снижающие тревожность, но если человек постоянно в стрессе и выбирает интенсивные тренировки, уровень кортизола (гормона стресса) может оставаться высоким, что приведёт к выгоранию. Силовые тренировки дают мощный выброс адреналина, ощущение контроля и силы и могут стать отличным способом выпустить пар, но если человек уже перегружен стрессом, такая активность только усугубит состояние.

Йога, напротив, становится островком спокойствия, помогает расслабиться и научиться осознанности, что важно для психического здоровья. Если чувствуете себя перегруженным и ищете способ успокоиться, стоит попробовать что-то медитативное, а если нужно выпустить накопившуюся энергию — идти на силовые тренировки, отметил эксперт.

«В конечном счёте, спорт может быть как лекарством, так и ядом. Главное — прислушиваться к себе и понимать, что именно вам нужно в данный момент. И не забывайте: работа с телом — это работа с душой», — заключил собеседник «Радио 1».

К слову, весной организм адаптируется к изменениям погоды, светового дня и гормонального фона. Если добавить к этому резкую смену режима физических нагрузок, можно получить многочисленные обращения к врачам, предупредил кардиолог.