Растяжка борется со стрессом намного лучше пробежки

Короткая динамическая растяжка после социального стресса может работать лучше, чем аэробная нагрузка. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного 20 апреля в Frontiers in Psychology.

В эксперименте участвовали 72 студента, которых после стресс-теста Trier Social Stress Test разделили на четыре группы: одиночная аэробная нагрузка, парная аэробная нагрузка, динамическая растяжка и спокойное сидение без активности. Все вмешательства длились по 15 минут.

Главный результат оказался не самым очевидным. Динамическая растяжка лучше других вариантов снижала некоторые негативные эмоции, особенно показатели по шкале депрессивного аффекта. Кроме того, она лучше уменьшала общий уровень эмоционального неблагополучия, чем парная аэробная активность.

При этом ни один из трёх форматов упражнений не дал явного преимущества в снижении самого стресса и напряжения по сравнению с обычным сидением. Авторы отдельно отмечают, что после стресс-теста эти показатели уменьшались во всех четырёх группах, то есть часть эффекта могла быть связана просто с естественным восстановлением со временем.

Ещё одна неожиданная деталь: в группах с аэробной нагрузкой выросли показатели гнева, а в парной аэробной группе ухудшился и общий индекс нарушения настроения. Исследователи предполагают, что короткая интенсивная перестройка организма после стресса могла восприниматься как дополнительный дискомфорт, а формат с партнёром — добавлять социальное давление.

