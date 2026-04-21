21 апреля, 01:00

«Гормоны счастья» включаются сами: Как превратить велосипед в работающий антистресс

Психолог Федерации велоспорта призвала поездками снижать уровень стресса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko

Езда на велосипеде действительно помогает справляться с тревогой и эмоциональным напряжением. Об этом рассказала психолог Федерации велосипедного спорта России Светлана Трубицына. В беседе с Life.ru эксперт объяснила, почему после поездки становится легче.

«Во время езды мозг переключается с повседневной суеты на ритмичную физическую активность. Меняется характер мозговых ритмов, внимание уходит в телесные ощущения, и уровень тревоги снижается», — сказала Трубицына.

По словам специалиста, важную роль играет и биохимия. Во время движения повышается уровень нейромедиаторов — эндорфинов, серотонина и дофамина, которые часто называют «гормонами счастья». Они улучшают настроение, уменьшают тревожность и помогают стабилизировать эмоциональное состояние.

Велосипед может стать альтернативой вечерним прогулкам или частично заменить тренировки в зале. Это простой способ добавить физическую активность в повседневную жизнь, особенно если хочется сменить формат нагрузки.

Для детей и подростков велопрогулки также эффективны как способ снятия напряжения. Новая обстановка, смена визуальных впечатлений и динамика движения стимулируют выработку дофамина и серотонина, что положительно влияет на эмоциональное состояние.

Ранее российские учёные пришли к выводу, что соблюдение базовых принципов здорового образа жизни может замедлять биологическое старение. В частности, важную роль играют качественный сон, сбалансированное питание и регулярная физическая активность.

Ольга Годуненко
