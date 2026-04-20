Минус 15 лет за 2 месяца: В России провели эксперимент с вайбом Бенджамина Баттона

В России провели научный эксперимент, который показал возможность снижения биологического возраста на 15 лет благодаря простому ЗОЖ: контроль сна, правильное питание и физическая активность. Авторы исследования — РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Askona, SPLAT, сеть фитнес-клубов X-Fit и «Медтех». Его результаты оказались в распоряжении Life.ru.

Суть эксперимента

Пилотное исследование Re:Age ставило задачу проверить простую идею: здоровье и ощущение возраста складываются из базовых привычек, и если ими управлять системно, результат можно увидеть в измеримых показателях. Формально исследование называется «Изучение влияния немедикаментозной коррекции образа жизни на биологический возраст человека». В пилот были включены 50 человек в возрасте от 30 до 53 лет: 25 — в контрольной группе и 25 — в исследовательской.

Участники исследовательской группы следовали комплексной программе, выстроенной в трех направлениях: ● сон (в том числе контроль привычек сна и использование решений для улучшения его качества, за это направление отвечала Askona); ● питание и нутритивная поддержка (здесь рекомендации по рациону давал SPLAT Biohack+); ● физическая активность (программа упражнений разрабатывалась при поддержке X-Fit).

Контрольная группа продолжала обычный образ жизни (при этом участникам выдавались общие рекомендации по питанию и физической активности для самостоятельного выполнения). Это позволило сравнить динамику показателей у тех, кто придерживался программы, и у тех, кто жил в привычном режиме.

Итоги эксперимента

Оценивали биологический возраст по набору научных инструментов, разработанных в РНИМУ. Наиболее наглядные изменения были получены по физикальному калькулятору: в исследовательской группе биологический возраст снизился у 90,91% участников. Наиболее впечатляющий результат показал участник, чей возраст всего за два месяца исследования снизился на 15 лет. Его хронологический возраст — 31 год, тогда как биологический возраст до исследования составлял 41 год, а после — 26 лет.

Помимо общего физического самочувствия, улучшились и другие стороны жизни — появилось больше энергии для ежедневной рутины, общения с семьей и близкими людьми. Спорт, правильное питание и режим сна прочно закрепились в ежедневной деятельности.

«Таким образом, данные пилота подтверждают: режим сна, регулярная физическая активность и питание в связке способны давать измеримый эффект уже на горизонте двух месяцев. При этом авторы проекта подчеркивают, что разные показатели реагируют на изменения образа жизни с разной скоростью, и именно поэтому в Re:Age смотрели на биологический возраст сразу «в нескольких проекциях», — рассказали авторы исследования.

Эксперты объясняют, почему решили «измерять» биологический возраст: когда человек видит результат «в цифрах», ему проще удерживать привычки и превращать их в долгосрочный режим.

«Мы давно системно говорим о сне как о базовой потребности и важной части здоровья. В Re:Age нам было принципиально проверить это в связке со спортом и нутрицевтической поддержкой. В результате если за два месяца люди видят четкий и конкретный результат, то это становится сильной мотивацией продолжать», — отметила директор по развитию новых продуктов и сервисов Askona Мария Гуржова.

