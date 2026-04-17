Спорт, бег и никакого пива: Мурашко озвучил амбициозный план по ЗОЖникам в России
Минздрав поставил цель увеличить число приверженцев ЗОЖ в 1,5 раза к 2030 году
Обложка © Life.ru
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поставил задачу к 2030 году в полтора раза увеличить долю россиян, приверженных здоровому образу жизни. Выступая на заседании коллегии Минздрава, он подчеркнул, что работа в этом направлении должна начаться немедленно, назвав здоровое долголетие самой выгодной инвестицией как для самого человека, так и для государства.
«К 2030 году мы должны выйти на амбициозную траекторию роста и увеличить число граждан, ведущих здоровый образ жизни, в 1,5 раза» — сказал Мурашко.
Ранее Life.ru сообщал, что в России выступили с инициативой увеличить взносы в систему ОМС для граждан, ведущих нездоровый образ жизни. Предполагается, что базовая медицинская помощь останется бесплатной для всех, однако для курящих и пренебрегающих правилами ЗОЖ могут ввести повышающие коэффициенты.
