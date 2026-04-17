Россияне стали чаще болеть, но есть нюанс: Голикова обнадёжила тревожной статистикой
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2025 году в России был зафиксирован рост общей заболеваемости населения на 3% по сравнению с предыдущим годом. Выступая на итоговой коллегии Минздрава, она также отметила увеличение первичной заболеваемости на 0,3%.
«Общая заболеваемость населения в 2025 году выросла на 3% в сравнении с 2024 годом, также возросла на 0,3% и первичная заболеваемость», — сказала Голикова.
По словам вице-премьера, рост показателей наблюдался практически по всем классам болезней, что частично связано с улучшением диагностики и повышением доступности медицинской помощи. Она также подчеркнула, что, несмотря на прогнозируемое увеличение численности врачебного персонала на 7,8 тыс. человек и среднего медицинского персонала на 6,1 тыс. человек в 2025 году, дефицит кадров в системе здравоохранения по-прежнему сохраняется.
Ранее сообщалось, что первый пациент в России получил пептидную вакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака. Препарат ввели 31 марта 2026 года. На данный момент пациенту уже сделали третью инъекцию. Переносимость вакцины оценивается как хорошая.
