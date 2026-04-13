Первый пациент в России получил пептидную вакцину «Онкопепт» от рака

Первый пациент в России получил пептидную вакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ФМБА.

Препарат ввели 31 марта 2026 года. На данный момент пациенту уже сделали третью инъекцию. Переносимость вакцины оценивается как хорошая.

Для следующего пациента «Онкопепт» уже готов. Первое введение запланировано на 20 апреля 2026 года.

В рамках клинического применения вакцины обработано 543 обращения. Для лечения отобрали 24 пациента. На изготовление одной дозы требуется 49 дней, из которых не менее семи занимает процедура контроля качества.

Ранее Life.ru писал, что первый пациент, испытавший российскую мРНК-вакцину от рака, чувствует себя хорошо. Глава Минздрава Михаил Мурашко подтвердил, что терапия проходит штатно, без осложнений на начальном этапе. Власти намерены и дальше масштабировать персонализированные технологии для лечения тяжёлых заболеваний.