Путин заявил о создании приоритетной системы медпомощи для участников СВО

Российское государство создало специализированный механизм приоритетного обслуживания для ветеранов спецоперации. О ключевых изменениях в отрасли рассказал глава государства Владимир Путин, обращаясь к коллегии Минздрава.

Президент подчеркнул, что по результатам минувшего года можно судить о серьёзных успехах российской медицинской сферы. Главным достижением стало формирование новой структуры, направленной на поддержку защитников Отечества и их близких.

«Выстроена комплексная система приоритетного оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации участникам и ветеранам специальной военной операции и членам их семей», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Теперь такие граждане получают услуги врачей и психологов в первоочередном порядке. Подобный подход позволяет быстрее восстанавливать здоровье после возвращения из зоны боевых действий.

Созданная инфраструктура объединяет лечебные, реабилитационные и восстановительные процессы. Это обеспечивает адресный подход к потребностям каждого ветерана.

В дальнейшем ведомство намерено совершенствовать данные процессы. Планируется не только поддерживать текущий уровень, но и расширять возможности профильных учреждений для обеспечения качественной поддержки участников СВО.

Ранее Владимир Путин выразил благодарность руководителям регионов за поддержку участников СВО и их семей. Президент подчеркнул важность работы, которую проводят главы субъектов, оказывая помощь бойцам и их родным. Глава государства отметил, что эта деятельность имеет большое значение как для страны в целом, так и для каждой конкретной семьи, нуждающейся во внимании и заботе.