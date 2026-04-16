130 кг силы против осколков: Забайкалец создал магниты, которые уже спасли сотни бойцов СВО

Судовой монтажник Вячеслав Белозеров из Забайкалья стал автором изобретения, спасающего жизни бойцов СВО. В конце 2024 года он создал мощные медицинские магниты, которые позволяют быстро и безопасно извлекать осколки из ран. Изобретатель уже отправил на фронт более 50 таких устройств, а медики подтверждают их эффективность, присылая видео спасённых солдат, сообщается на сайте регионального правительства.

Как рассказал Белозеров, врачи из Курска попросили волонтёров из Читы помочь им с созданием специальных магнитов. Волонтёры передали эту просьбу забайкальскому изобретателю. Тот недолго думая придумал простое, но эффективное устройство. Оно состоит из очень мощного неодимового магнита (удерживает до 130 кг) и автомобильных клапанов, которые к нему примагничиваются. Врачи прикрепляют нужный клапан к магниту, надевают сверху перчатку и аккуратно вводят инструмент в тело пациента.

«Если есть осколок, он вытаскивается. Хорошее упрощение без лишнего вмешательства», — объяснил принцип действия устройства мужчина.

Медики сообщают, что благодаря его «магниту» они могут эффективно оказывать помощь раненым.

В планах у Белозерова еще несколько разработок. Он создаёт уникальную картечь «Паук» с увеличенной зоной поражения, речной беспилотник для транспортировки, а также специальное оборудование для спасателей. Параллельно он адаптирует лодку «Шилка» под задачи СВО.

