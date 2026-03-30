«Он хочет жить»: Боец СВО ожил на операционном столе через 50 минут после остановки сердца

Старший ординатор отделения анестезиологии и реанимации Али Мурадалиев рассказал, как в зоне СВО медикам удалось вернуть к жизни бойца после почти 50 минут остановки сердца. Его пронзительную историю публикует газета «Красная звезда».

По его словам, в какой-то момент коллеги уже говорили, что время вышло. Обычно рубеж, после которого реанимацию в большинстве случаев прекращают, составляет около 30 минут.

Однако врач решил продолжать. Мурадалиев вспоминает, что посмотрел пациенту в глаза и почувствовал: раненый хочет жить, а значит, нужно бороться дальше.

«Мне говорят: "Все, время вышло". А у пациента глаза открыты. Я смотрю в них и ловлю себя на мысли: "Он хочет жить и будет жить". Не знаю, как это объяснить. Я сказал: "Нет, продолжаем. Он выживет"», — рассказал медик.

В итоге примерно на 50-й минуте на мониторе появился сердечный ритм. После этого состояние бойца удалось стабилизировать и эвакуировать его в центральный госпиталь.

Мурадалиев также сообщил, что это не единичный случай. По его словам, в журнале сердечно-лёгочных реанимаций уже больше сотни эпизодов, когда пациентов удавалось вернуть к жизни после остановки сердца.

Ранее сообщалось и о другом похожем случае: тогда боец СВО ожил на хирургическом столе через 52 минуты после остановки сердца.