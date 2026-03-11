«Не оставляет нас Матерь Божия»: Главный священник СВО показал свидетельство чуда из военного госпиталя

Образ Пресвятой Богородицы появился в одном из военных госпиталей России. Его первым заметил главный военный священник в зоне проведения спецоперации, протоиерей Димитрий Василенков, который лечился в учреждении. Он увидел силуэт на матовом стекле двери, это попало на видео.

Образ Богородицы, проступивший в одном из военных госпиталей России. Видео © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата

«Я неоднократно рассказывал об этом чуде, а теперь вот приехали в этот госпиталь... И вот здесь чудо — великое явление Пресвятой Богородицы за нашими воинами. Приходила. Не оставляет нас Матушка Богородица», — поделился священник.

По словам Василенкова, явление Богородицы в стенах военного госпиталя является утешением для раненых и врачей: подобно тому, как она не отступила от креста, на котором распяли Христа, так и сейчас Богоматерь следит за страждущими. По мнению священника, чудо говорит об одном: русское воинство не осталось одно.

Ранее Life.ru рассказывал, как икона святого праведного воина Фёдора Ушакова остановила осколок прямо у сердца российского десантника, чем спасла ему жизнь. Фрагмент застрял прямо в образе. В РПЦ отмечали, что военнослужащие часто используют обереги, и случаев, когда они помогают, достаточно.