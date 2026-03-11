МО показало видео, на котором Герой России Ярашев в одиночку удерживает позиции

Появилось видео с рядовым Сергеем Ярашевым, который более двух месяцев в одиночку удерживал позиции на Красноармейском направлении. На кадрах Минобороны — то, как Герой России передвигается по руинам здания.

Сергей Ярашев в одичноку удерживает позицию на Красноармейском направлении. Видео © Минобороны России

Также можно заметить, как Ярашеву доставляют помощь с помощью беспилотника. «Птичка» скидывала бойцу всё необходимое прямо с неба.

Напомним, 21-летний Сергей Ярашев из Самары на протяжении 68 дней в одиночку удерживал позицию на Красноармейском направлении. Несмотря на ранения и последующую потерю обеих стоп, военнослужащий дождался эвакуации. О подвиге президенту рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Оказалось, что подвиг рядовой совершил на первом же боевой задании. Сегодня, 11 марта, Владимир Путин подписал указ о его награждении звездой Героя России.