Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 14:30

МО показало видео, на котором Герой России Ярашев в одиночку удерживает позиции

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Появилось видео с рядовым Сергеем Ярашевым, который более двух месяцев в одиночку удерживал позиции на Красноармейском направлении. На кадрах Минобороны — то, как Герой России передвигается по руинам здания.

Сергей Ярашев в одичноку удерживает позицию на Красноармейском направлении. Видео © Минобороны России

Также можно заметить, как Ярашеву доставляют помощь с помощью беспилотника. «Птичка» скидывала бойцу всё необходимое прямо с неба.

Боец, в одиночку оборонявший позиции 68 дней, успокаивал семью и просил не переживать за него
Боец, в одиночку оборонявший позиции 68 дней, успокаивал семью и просил не переживать за него

Напомним, 21-летний Сергей Ярашев из Самары на протяжении 68 дней в одиночку удерживал позицию на Красноармейском направлении. Несмотря на ранения и последующую потерю обеих стоп, военнослужащий дождался эвакуации. О подвиге президенту рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Оказалось, что подвиг рядовой совершил на первом же боевой задании. Сегодня, 11 марта, Владимир Путин подписал указ о его награждении звездой Героя России.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar