Ученые объяснили, будем ли мы жить до 120 лет

Человечеству вряд ли удастся в ближайшее время массово доживать до 120 лет. По словам профессора Городского университета Гонконга Петра Лидского, современная наука пока не обладает инструментами, способными радикально замедлить или остановить угасание организма.

На конференции «День Бластима 2026» вирусолог подчеркнул, что сегодня случаи сверхдолголетия остаются лишь единичными рекордами, а не правилом.

«Библейские 120 лет остаются самой известной цифрой в дискуссии о человеческом долголетии. Реальность при этом выглядит куда жёстче: люди старше 110 лет встречаются крайне редко», — приводит его слова ТАСС.

Эксперт уверен, что классическая медицина практически исчерпала свой ресурс в борьбе за продление срока жизни. Она научилась успешно лечить инфекции и купировать многие хронические недуги, но не способна фундаментально влиять на биологические часы нашего тела.

Для качественного скачка требуются принципиально новые исследования в биологии старения. Простого улучшения существующих методов терапии уже недостаточно, чтобы добиться прорывных результатов.

Тем не менее, в теории жёсткого предела не существует. История эволюции приматов доказывает, что продолжительность жизни пластична, а значительные сдвиги возможны в относительно короткие сроки — в масштабах миллионов лет.

В будущем прогресс может ускориться благодаря технологиям. В рамках конференции была представлена система «Точка омега», способная автоматически генерировать и проверять гипотезы. Этот инструмент позволит исследователям быстрее находить новые подходы в «устраняющей биологии» и сокращать расходы на научные разработки.

Тем временем в провинции Лампун на севере Таиланда обнаружена женщина, возраст которой по документам составляет 126 лет. Гуйче Джитсакулват родилась 5 сентября 2443 года по буддийскому календарю, что соответствует 1900 году по григорианскому летоисчислению.