Елена Малышева назвала ключевой анализ для долголетия

Анализ крови на креатинин является ключевым для оценки шансов на долгую жизнь. Об этом заявили телеведущая Елена Малышева и врач Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!».

По словам ведущих, в рамках масштабного исследования, длившегося с 1985 по 2020 год, учёные определили медицинские показатели, характерные для людей, перешагнувших столетний рубеж. Один из главных маркеров — уровень креатинина, отражающий работу почек.

«Высокий уровень креатинина может указывать на дисфункцию почек. В подобных случаях кровь не очищается должным образом от токсинов», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.

Елена Малышева добавила, что загрязнённая токсинами кровь снижает шансы на долгую жизнь.

Ранее Life.ru рассказывал, что китайские учёные из Фуданьского университета обнаружили взаимосвязь между питанием и шансами на долголетие у пожилых людей. Исследование показало, что умеренное включение мяса в рацион играет важную роль, особенно для тех, кто страдает дефицитом массы тела.