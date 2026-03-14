14 марта, 10:01

Елена Малышева назвала ключевой анализ для долголетия

Обложка © ТАСС /Наталья Шатохина/NEWS.ru

Анализ крови на креатинин является ключевым для оценки шансов на долгую жизнь. Об этом заявили телеведущая Елена Малышева и врач Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!».

По словам ведущих, в рамках масштабного исследования, длившегося с 1985 по 2020 год, учёные определили медицинские показатели, характерные для людей, перешагнувших столетний рубеж. Один из главных маркеров — уровень креатинина, отражающий работу почек.

«Высокий уровень креатинина может указывать на дисфункцию почек. В подобных случаях кровь не очищается должным образом от токсинов», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.

Елена Малышева добавила, что загрязнённая токсинами кровь снижает шансы на долгую жизнь.

Малышева пристыдила россиянку за приём активированного угля при поносе
Ранее Life.ru рассказывал, что китайские учёные из Фуданьского университета обнаружили взаимосвязь между питанием и шансами на долголетие у пожилых людей. Исследование показало, что умеренное включение мяса в рацион играет важную роль, особенно для тех, кто страдает дефицитом массы тела.

