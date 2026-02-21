Малышева пристыдила россиянку за приём активированного угля при поносе

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале телеведущая Елена Малышева сделала замечание гостье, которая рассказала о своём методе лечения рвоты и поноса. Выпуск с этим моментом доступен на сайте телеканала.

В ходе рубрики, посвящённой лечению желудочно-кишечных заболеваний, у участницы, перенёсшей инфекцию, поинтересовались, что она обычно предпринимает при рвоте и жидком стуле. Женщина ответила, что в таких случаях принимает активированный уголь.

«Господи, откуда они всё это берут, откуда этот уголь вообще? (...) Кишечник и так раздражён, у вас понос, а вы ему уголька ещё поддали. Но уголь — это и есть уголь», — возмутилась Малышева.

Она объяснила, что при раздражённом кишечнике и диарее активированный уголь лишь усугубляет состояние, так как сам по себе является раздражителем. По словам телеведущей, такой способ лечения только усиливает проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Ранее Елена Малышева предупредила зрителей о серьёзной опасности бесконтрольного приёма магния. Телеведущая и врач-терапевт заявила, что самолечение этой добавкой нередко приводит к остановке сердца и критическому падению давления у пациентов. Она также резко высказалась о тех, кто ставит эксперименты на собственном организме, назвав такое поведение дикостью.