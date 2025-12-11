Путин в Индии
11 декабря, 18:57

Елена Малышева назвала жестью и дикостью приём магния без назначения врача

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева. Обложка © Софья Сандурская/ТАСС

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева предупредила о серьёзной опасности самостоятельного приёма магния, отмечая случаи остановки сердца и критического падения давления у пациентов. Своё мнение эксперт выразила в эфире программы «Жить здорово!»

«Это жесть, это дикость, когда люди на себе ставят эксперименты», — сказала она.

Малышева подчеркнула, что дефицита магния в России не существует, так как организм получает необходимую дозу из обычных продуктов, и назвала попытки самолечения «дикостью», сравнив чрезмерный приём магния с перееданием сладостей. Телеведущая отметила, что частые госпитализации с сердечно-сосудистыми осложнениями связаны с самостоятельным приёмом магния без назначения врача. Она перечислила продукты, богатые этим микроэлементом — картофель, гречку, рис, творог, сыр, зелень и хлеб — и предостерегла, что необдуманный приём добавок может нанести серьёзный вред здоровью.

Ранее сообщалось, что самолечение остаётся одним из самых опасных факторов для здоровья россиян. Люди часто ошибаются как с диагнозом, так и с выбором лекарств, а интернет усугубляет проблему. Рядом с профессиональными материалами пользователи всё чаще видят советы людей без медицинского образования и клинического опыта, и неспециалисту почти невозможно отличить одно от другого.

