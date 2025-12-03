Плёнки Миндича
3 декабря, 11:59

Минздрав предупреждает: самолечение стало смертельно опасным — россияне всё чаще калечат себя «советами из интернета»

Эксперт Минздрава Любовь Дроздова: Самолечение — фактор риска для жизни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dturphoto

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова в интервью Life.ru заявила, что самолечение остаётся одним из самых опасных факторов риска для здоровья россиян. По её словам, люди часто ошибаются и с диагнозом, и с выбором лекарств, а интернет лишь усиливает проблему.

Дроздова отметила, что рядом с профессиональными материалами пользователи всё чаще видят советы людей без медицинского образования и реального клинического опыта — отличить одно от другого неспециалисту практически невозможно.

Самостоятельный прием лекарств, особенно антибиотиков и сильнодействующих препаратов, повышает риск тяжелых побочных реакций, опасных лекарственных сочетаний и формирования устойчивости к лечению. самостоятельного лечения нередко приводят к позднему обращению к специалисту, из‑за чего онкологические, сердечно‑сосудистые и инфекционные заболевания выявляются на более поздних стадиях с худшим прогнозом.

Любовь Дроздова

главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике

Собеседница Life.ru добавила, что постановка диагноза и назначение лечения требуют очного осмотра, сбора анамнеза, анализа клинических данных и наблюдения — «всё это относится исключительно к компетенции врача». Медицинская информация в сети, подчёркивает Дроздова, должна помогать человеку понимать своё состояние, но не подменять профессиональную помощь.

Напомним, что согласно свежему опросу ВЦИОМ, каждый третий россиянин (35%) предпочитает самолечение при первых признаках болезни. При этом обращение в государственные поликлиники за последние годы снижается: сегодня туда идут лишь 41% граждан против 52% в 2006 году. На фоне снижения доверия к бесплатной медицине вырос спрос на платные услуги — ими уже пользуются 17% россиян (6% в 2006-м).

Ольга Годуненко
