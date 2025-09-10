Вредим почкам и уничтожаем иммунитет: Врач назвала самые опасные методы самолечения простуды

Попытки самостоятельно вылечить простуду в некоторых случаях могут привести к серьёзным последствиям для здоровья. Если лёгкую форму можно побороть и без помощи специалиста, то при более устойчивых симптомах это может привести к хроническим заболеваниям органов дыхания и тяжёлым осложнениям. О самых опасных методах самолечения LIfe.ru рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Одним из наиболее рискованных методов неквалифицированного лечения является бесконтрольный приём антибиотиков. Уланкина объяснила, что пациенты, принимающие антибиотики без назначения врача, не только нарушают баланс собственной микрофлоры, но и способствуют формированию устойчивости у бактерий, что может сделать антибактериальную терапию неэффективной в будущем.

Не менее опасно увлечение жаропонижающими. Попытки сбить температуру до 38 °C парацетамолом или ибупрофеном каждые 2–3 часа могут привести к токсическому поражению печени и почек. Также вредно одновременно принимать несколько разных препаратов с одинаковым действующим веществом. Ольга Уланкина, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

Уланкина также предупредила, что водочные компрессы при повышенной температуре, ингаляции над кипятком и прогревания в острой фазе заболевания могут спровоцировать распространение инфекции. В частности, при начинающемся гайморите тепло способствует усилению образования гноя.

«Рискуют также любители ударных доз витамина C и иммуномодуляторов. Первый в больших количествах может спровоцировать камнеобразование в почках, вторые могут запустить аутоиммунные процессы. Самолечение каплями от насморка дольше 5–7 дней приводит к медикаментозному риниту, когда сосуды перестают реагировать на лекарства, требуя всё больших доз», — отметила Уланкина.

Эксперт признала, что при лёгкой простуде, в отсутствие хронических заболеваний, к врачу можно не обращаться. В этом случае основным лечением является покой, обильное тёплое питьё и промывание носа при насморке. Жаропонижающие препараты следует принимать только при повышении температуры выше 38 °C и строго в соответствии с инструкцией. Однако если симптомы не уменьшаются в течение трёх дней, температура держится выше 38 °C более 2-3 дней или не снижается с помощью лекарств, появилась одышка или кашель с мокротой, а выделения из носа изменили цвет, необходимо обратиться к врачу.