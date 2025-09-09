В России призвали установить жёсткий госконтроль за интернет-аптеками

Следует ввести жёсткий государственный контроль за интернет-аптеками. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на пресс-конференции.

Он подчеркнул необходимость усиления регулирования онлайн-продаж лекарств. Также парламентарий выступил за создание во всех регионах сети государственных социальных аптек для обеспечения доступности медикаментов.

«Установить жёсткий государственный контроль за деятельностью интернет-аптек, продажу лекарств в интернет-среде», — пояснил Миронов.

Инициатива направлена на борьбу с контрафактной продукцией и мошенничеством в фармацевтической сфере. Предложения могут быть рассмотрены в рамках реализации государственной политики в области здравоохранения.