9 сентября, 14:05

В России призвали установить жёсткий госконтроль за интернет-аптеками

Лидер СРЗП Миронов предложил ввести жёсткий госконтроль за интернет-аптеками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / okskaz

Следует ввести жёсткий государственный контроль за интернет-аптеками. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на пресс-конференции.

Он подчеркнул необходимость усиления регулирования онлайн-продаж лекарств. Также парламентарий выступил за создание во всех регионах сети государственных социальных аптек для обеспечения доступности медикаментов.

«Установить жёсткий государственный контроль за деятельностью интернет-аптек, продажу лекарств в интернет-среде», — пояснил Миронов.

Инициатива направлена на борьбу с контрафактной продукцией и мошенничеством в фармацевтической сфере. Предложения могут быть рассмотрены в рамках реализации государственной политики в области здравоохранения.

С наступлением осени многие россияне начинают чаще посещать аптеки из-за сезонной вспышки гриппа и простуды. Ранее Life.ru рассказывал, как собрать недорогую семейную аптечку за 2000–3500 рублей.

