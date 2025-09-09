Иммунолог Продеус объяснил, чем опасен и полезен аспирин
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ fizkes
Педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус прокомментировал заявление Александра Мясникова о том, что аспирин — «самое опасное лекарство в России».
По словам специалиста, препарат действительно может быть опасен для людей с повышенной склонностью к кровотечениям, но это нормально — любое лекарство имеет противопоказания.
«Лекарство — это не игрушки, любое даже самое формально безопасное средство имеет показания и противопоказания», — подчеркнул Продеус.
Он отметил, что аспирин остаётся одним из важнейших препаратов в медицине, который спас миллионы жизней. Но принимать его, как и другие лекарства, следует только по назначению врача.
Напомним, ранее доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что аспирин может вызывать кровоизлияния в мозг и серьёзные кровотечения, поэтому в ряде стран его назначают только пациентам с опасным для жизни сужением сосудов.