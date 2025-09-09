Иммунолог Продеус объяснил, чем опасен и полезен аспирин

Педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус прокомментировал заявление Александра Мясникова о том, что аспирин — «самое опасное лекарство в России».

По словам специалиста, препарат действительно может быть опасен для людей с повышенной склонностью к кровотечениям, но это нормально — любое лекарство имеет противопоказания.

«Лекарство — это не игрушки, любое даже самое формально безопасное средство имеет показания и противопоказания», — подчеркнул Продеус.

Он отметил, что аспирин остаётся одним из важнейших препаратов в медицине, который спас миллионы жизней. Но принимать его, как и другие лекарства, следует только по назначению врача.