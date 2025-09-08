«Убивает больше всего людей»: Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством в России из-за его бесконтрольного применения. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
По словам Мясникова, международная медицинская практика уже ограничила назначение аспирина только пациентам с серьёзными сосудистыми патологиями. Препарат, обладающий кроворазжижающим действием, может вызывать опасные осложнения, включая желудочные кровотечения и геморрагические инсульты.
«Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всего людей, какое? У нас, в России? Аспирин», — подчеркнул врач.
Теледоктор обратил внимание, что многие пациенты самостоятельно принимают аспирин для профилактики, не учитывая возможные риски. Мясников рекомендовал отказаться от самолечения и принимать препарат только по назначению врача после оценки соотношения пользы и потенциального вреда.
