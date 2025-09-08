Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
8 сентября, 10:53

«‎Убивает больше всего людей»: Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство

Доктор Мясников объявил аспирин опаснейшим лекарством в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei_R

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством в России из-за его бесконтрольного применения. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам Мясникова, международная медицинская практика уже ограничила назначение аспирина только пациентам с серьёзными сосудистыми патологиями. Препарат, обладающий кроворазжижающим действием, может вызывать опасные осложнения, включая желудочные кровотечения и геморрагические инсульты.

«Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всего людей, какое? У нас, в России? Аспирин»,подчеркнул врач.

Теледоктор обратил внимание, что многие пациенты самостоятельно принимают аспирин для профилактики, не учитывая возможные риски. Мясников рекомендовал отказаться от самолечения и принимать препарат только по назначению врача после оценки соотношения пользы и потенциального вреда.

Ранее Life.ru рассказывал, что медиков, специализирующихся на психиатрии, тревожит тенденция к росту лекарственной зависимости у пациентов. Нередко люди приходят к ним на приём ради получения рецептов на психотропные препараты, оказывающие опьяняющий эффект. Подобное пристрастие само по себе требует серьёзного наркологического лечения и длительной реабилитации.

Юрий Лысенко
