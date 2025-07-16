Напоминает героиновую ломку: Врачи бьют тревогу из-за новой волны лекарственной зависимости

Психиатры всё чаще сталкиваются с осознанной лекарственной зависимостью — пациенты приходят на приём, чтобы получить рецепт на психотропные препараты ради «одурманивающего» эффекта. По словам ведущего психиатра клиники «Аксона» Эдуарда Холодова, такая зависимость требует полноценного наркологического лечения с длительной реабилитацией. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Зависимость может возникать как из-за халатности врача, назначающего сильнодействующие препараты без веских оснований, так и при бесконтрольном приёме самими пациентами. Наиболее опасные группы — транквилизаторы, анксиолитики, снотворные, антидепрессанты и обезболивающие. Принимая их для снятия тревоги, пациенты со временем повышают дозу, и развивается стойкое привыкание.

Холодов приводит пример из сериала «Побег из тюрьмы»: агент ФБР Александр Махоуэн постоянно использует транквилизаторы, чтобы справляться со стрессом. Когда он попадает в тюрьму и лишается лекарства, у него начинается тяжёлая абстиненция, по своей тяжести напоминающая «героиновую ломку» с психотической симптоматикой.

Лечение зависимости включает постепенную отмену препарата, детоксикацию и обязательную психотерапию. Важно устранить не только физическую тягу, но и психологическую — без этого рецидив почти неизбежен. Близких пациентов обучают правильному взаимодействию, чтобы создать поддерживающую среду. Врачи сопровождают пациента минимум год, чтобы предупредить срыв.

«Лекарственная зависимость — это не привычка, а болезнь, разрушающая и тело, и психику. Современное лечение требует сочетания медикаментозных и психологических методов», — отметил врач.