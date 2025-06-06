Спасение или ловушка? Врач рассказала, чем опасна «капельная» зависимость

Капли и спреи являются настоящим спасением при заложенности носа. Однако некоторые препараты могут вызывать настоящие привыкание — в результате человек уже не может нормально дышать без применения этих средств. Это не проходит бесследно для организма. В беседе с Life.ru врач-отоларинголог Дарья Харина объяснила, чем чревато длительное использование назальных капель, а также с какими последствиями можно столкнуться при их бесконтрольном использовании.

Специалист рассказала, что в носовых сосудах есть адренорецепторы и организм человека вырабатывает гормон, который похож на адреналин. Он сужает сосуды и улучшает носовое дыхание. При нервном напряжении или необходимости бежать этот гормон выделяется, поэтому дыхание становится легче. Однако при болезнях или аллергии слизистая оболочка отекает, из-за чего сосуды расширяются, и нос дышит хуже.

Сосудосуживающие капли содержат адреномиметики — вещества, имитирующие действие адреналина. Они сильнее собственного гормона и вызывают быстрое сужение сосудов. Но со временем организм перестаёт реагировать на них: развивается резистентность, дозы приходится увеличивать, а эффект снижается. В результате сосуды расширяются, и нос уже не дышит без капель Дарья Харина Врач-отоларинголог

Специалист также объяснила, что последствия длительного использования капель могут быть разными. Во-первых, они могут совсем перестать действовать. Во-вторых, возникают пересушивание слизистой, атрофические риниты, появляются корок и сухость в носу и горле. Это увеличивает риск частых простуд. В-третьих, использование капель на протяжении долгого времени влияет на сердечно-сосудистую систему: у человека повышается давление, появляются тахикардия, головные боли. У некоторых развивается кардиотоксический эффект.

Более того, по словам Хариной, сосудосуживающие капли воздействуют на мозг. Хотя препараты вроде нафтизина уже запрещены к продаже, у детей их использование всё равно встречается. Поэтому не рекомендуется применять капли более 3–5 дней без назначения врача.

Также возможны и более серьёзные последствия. По информации врача, длительное использование капель может привести к полной потере обоняния.

«Стойкий отёк слизистой закрывает обонятельную щель в верхних отделах носа, молекулы запаха не попадают — человек не чувствует запахи. Также возможна атрофия слизистой из-за сухости и гибели обонятельных клеток», — отметила она.

Отоларинголог подчеркнула, что случаи потери обоняния встречаются редко, но они возможны при длительном злоупотреблении каплями.