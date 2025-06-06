Зависимость в каждой капле: В РФ могут ввести маркировку для назальных средств с предупреждением

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась к министру здравоохранения с просьбой ввести чёткую маркировку на упаковках сосудосуживающих капель, предупреждающую об опасности привыкания. По мнению общественников, многие граждане недооценивают риск развития «нафтизиновой зависимости» при длительном применении назальных капель. Об этом Life.ru рассказал член Ассоциации юристов России, председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», капитан запаса ВС РФ, юрист Иван Курбаков.

В обращении к Михаилу Мурашко предлагается изменить вид упаковки сосудосуживающих капель, разместив на ней следующие предупреждения: — «Вызывает привыкание» (крупным шрифтом), — «Не применять более 5 дней» (контрастным цветом), — «При длительном использовании требуется консультация врача».

«Как показывает практика обращений граждан, многие не осознают риски развития «нафтизиновой зависимости» при длительном применении назальных деконгестантов. В состав таких препаратов входят ксилометазолин, оксиметазолин и фенилэфрин, которые вызывают привыкание уже через 5-7 дней регулярного использования, нарушают естественную регуляцию тонуса сосудов слизистой носа, при резкой отмене провоцируют выраженный отёк», — поделился собеседник Life.ru.

Общественники также предлагают разработать информационные памятки для аптек, где подробно будет расписан механизм развития зависимости, альтернативные методы лечения насморка и алгоритм безопасной отмены препарата. И, конечно же, запустить масштабную социальную рекламу, чтобы достучаться до каждого, кто «подсел» на капли.

На примере обратившихся семей Курбаков привёл шокирующие данные. Даже после курса кортикостероидов и физиотерапии 68% пациентов потребовалось хирургическое вмешательство для восстановления носового дыхания.