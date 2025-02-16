«Психологическая зависимость»: Врач рассказала, как перестать пользоваться каплями для носа

Зависимость от назальных капель возникает из-за неправильного использования сосудосуживающих препаратов. Эти капли помогают снять отёк слизистой носа и восстановить дыхание, но при длительном и бесконтрольном применении могут вызвать хронический спазм капилляров и постоянный отек. В результате пациент вынужден снова и снова использовать капли.

Врач-оториноларинголог Елена Новожилова объяснила, что основная причина зависимости — нарушение рекомендаций по применению препаратов. Пациенты часто используют капли дольше и чаще, чем положено.

«Это приводит к тому, что слизистая оболочка носа перестает нормально функционировать без постоянного воздействия препарата и развивается психологическая зависимость — страх отсутствия свободного дыхания без лекарства», — рассказала специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Чтобы избавиться от зависимости, можно резко отказаться от капель, несмотря на временное ухудшение дыхания. Это требует выдержки, так как слизистая оболочка носа будет восстанавливаться в течение нескольких дней или даже недель. Другой способ — постепенное снижение частоты использования препарата, увеличивая интервалы между применениями. Также можно перейти на более мягкие сосудосуживающие капли, например, детские, чтобы снизить концентрацию действующего вещества.