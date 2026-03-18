В Таиланде нашли женщину, которая может побить мировой рекорд долголетия

В провинции Лампун на севере Таиланда обнаружена женщина, возраст которой по документам составляет 126 лет. Как сообщает местная газета Daily News, Гуйче Джитсакулват родилась 5 сентября 2443 года по буддийскому календарю, что соответствует 1900 году по григорианскому летоисчислению.

Долгожительница проживает в традиционном бамбуковом доме с крышей из тиковых листьев в районе Ли. Примечательно, что она не владеет тайским языком и общается исключительно на наречии этнической группы пака-кэньо (карены).

Родственники продемонстрировали журналистам удостоверение личности женщины. У неё был один ребёнок, умерший примерно в 40 лет. Сейчас у Джитсакулват трое внуков, старшему из которых 37 лет.

Долгожительница утверждает, что всю жизнь отличалась крепким здоровьем и лишь однажды попадала в больницу. До преклонного возраста она работала на рисовых полях.

Секрет своего долголетия Гуйче связывает с вегетарианской диетой, регулярными медитациями, перебиранием чёток и молитвами. Она питается три раза в день и особенно любит хрустящий жареный тофу.

Недавно Life.ru писал, что на 101-м году жизни скончался известный религиозный и общественный деятель Мухадин-Хаджи Циканов. Многие годы он служил имамом в родном селе Верхняя Балкария и Черекском районе, был духовным лидером и меценатом.