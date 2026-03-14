Ушёл из жизни старейший религиозный деятель КБР Мухадин-Хаджи Циканов

На 101-м году жизни скончался известный религиозный и общественный деятель Мухадин-Хаджи Циканов. О смерти старейшины сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своём Telegram-канале.

Циканов многие годы служил имамом в родном селе Верхняя Балкария и Черекском районе, был духовным лидером и меценатом. Благодаря ему и его семье в селе построили спортивный комплекс и восстановили старинную мечеть. Жители республики шли к нему за советом, признавая его непререкаемый авторитет.

«Кабардино-Балкария понесла тяжёлую утрату. Мухадин-Хаджи Циканов прожил больше ста лет, и вся его жизнь была посвящена людям, вере. Для всех он был примером праведности, человечности, мудрости», — написал Коков.

В 2021 году Циканов был награждён орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». В апреле 2025 года широко отмечалось его 100-летие. В тот день прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе и выставка, участие приняли делегации из Татарстана и регионов Северного Кавказа.

