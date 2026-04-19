Низкое седло и прямые локти — путь к боли: Главные ошибки новичков при настройке велосипеда

Правильная настройка велосипеда играет ключевую роль в том, появятся ли у человека боли во время катания. Старший врач Федерации велосипедного спорта России Кира Рогова рассказала Life.ru, что сам по себе велосипед не представляет угрозы для суставов и общего состояния здоровья при корректной посадке.

«Большинство болей — это ошибки в посадке и технике. Велосипед не вредит, если нет запущенных заболеваний суставов и опорно-двигательного аппарата», — отметила эксперт.

По словам специалиста, колени могут болеть из-за двух ошибок: низкое седло (колено слишком согнуто в нижней точке, необходимо чтобы нога в нижней точке была почти прямая), неправильна передача (педали крутятся с усилием).

Спина и шея могут болеть по нескольким причинам: слишком длинный или низкий руль.Человек тянется вперёд и задирает голову (необходимо отрегулировать высоту руля и поставить короче вынос); слабый корпус — человек сутулиться, перегружая поясницу (необходимо держать спину ровной, но расслабленной + закачивать мышцы пресса и спины). Кира Рогова Старший врач Федерации велосипедного спорта России

Онемение рук связано со сдавлением нервов в области запястий, когда вес тела приходится на руки. Это часто происходит из-за неправильной высоты руля или седла. Проблема усиливается при прямых локтях: руки перестают амортизировать нагрузку, и давление переходит на запястья.

Собеседница Life.ru рекомендует менять положение хвата на руле каждые 10–15 минут. Дополнительно могут помочь перчатки с гелевыми вставками, снижающие нагрузку на кисти.

«Людям с лишним весом кататься можно и даже нужно! Велосипед — лучший тренажёр для крупных людей, так как суставы не ударно нагружаются (в отличие от бега). Обязательно нужна специальная посадка обычному человеку, а не спортсмену. Не нужно ложиться на руль вровень с седлом (как гонщик). Руки должны свободно доставать до руля с чуть согнутыми локтями», — заключила врач.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко поставил задачу к 2030 году в полтора раза увеличить долю россиян, приверженных здоровому образу жизни. Он подчеркнул, что работа в этом направлении должна начаться немедленно, назвав здоровое долголетие самой выгодной инвестицией как для самого человека, так и для государства.