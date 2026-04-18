Названы две простые привычки в питании, помогающие надолго снизить вес

Исследование показало, что режим питания с ранним завтраком и длительным ночным перерывом может быть связан с более низкой массой тела у взрослых. Работу провели специалисты Института глобального здравоохранения в Барселоне, а результаты опубликованы в журнале International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (IJBNPA).

Анализ охватил данные более семи тысяч человек в возрасте от 40 до 65 лет, за которыми наблюдали в течение пяти лет. Выяснилось, что участники, которые принимали пищу в первой половине дня, не перекусывали между завтраком и ужином и делали ранний ужин, в среднем имели более низкий индекс массы тела.

Учёные связывают такую закономерность с циркадными ритмами — внутренними биологическими часами, влияющими на обмен веществ. Согласно выводам авторов, питание в дневные часы лучше синхронизируется с естественной работой организма, что может повышать эффективность расхода энергии и снижать аппетит. При этом поздние приёмы пищи и частые перекусы оказались ассоциированы с более высоким ИМТ.

Отдельно исследователи уточнили, что сам по себе пропуск завтрака не приводит к аналогичному снижению веса. В случае интервального голодания за счёт отказа от утреннего приёма пищи заметного уменьшения массы тела в наблюдаемой группе зафиксировано не было. Авторы подчёркивают, что важна не только структура рациона, но и время приёма пищи, при этом для окончательных выводов требуются дополнительные исследования причинно-следственных связей.

Ранее сообщалось, что проблемы с желудочно-кишечным трактом, как правило, формируются не внезапно, а на фоне привычек питания и образа жизни. Одним из факторов риска становится питание «на бегу» и отказ от полноценного завтрака в пользу перекусов.