Растяжение желудка и гастрит: Чем опасна популярная OMAD-диета с огромными порциями

Режим одноразового питания в сутки (OMAD) способен нанести серьёзный урон здоровью, предупредил врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов. По его словам, редкие, но обильные трапезы создают высокую кислотно-пищевую нагрузку за короткий срок, что приводит к растяжению желудка, повышает риск дуоденогастрального рефлюкса и обострения гастрита.

Кроме того, при таком режиме желчный пузырь сокращается недостаточно часто, возникает застой желчи, что может спровоцировать образование камней. Среди других последствий — признаки гипогликемии (слабость, тремор) и постпрандиальная гипергликемия, которая создаёт избыточную нагрузку на поджелудочную железу.

В долгосрочной перспективе одноразовое питание грозит дефицитом белка, витаминов B12, D и железа. При отсутствии заболеваний ЖКТ, наличии лишнего веса и отличной переносимости можно практиковать такой режим один-два раза в неделю, однако постоянно питаться один раз в сутки категорически не рекомендуется, отметил кандидат медицинских наук в интервью «Чемпионату».