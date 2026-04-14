«Не просто звук»: О каких жутких процессах в организме может указывать урчание в животе

Урчание в животе — естественный процесс, связанный с движением газов и жидкого содержимого по кишечнику. Однако в некоторых случаях оно может указывать на нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Иван Дворянкин.

«Урчание в животе возникает из-за сокращений мышц кишечника (перистальтики). Оно может быть как физиологическим явлением, не требующим лечения, так и указывать на нарушения», — пояснил специалист.

Если урчание не сопровождается другими симптомами, чаще всего причина кроется в питании и пищевых привычках. Его могут вызывать продукты с высоким содержанием газообразующих веществ (FODMAP), быстрое употребление пищи или разговоры во время еды, из-за которых заглатывается воздух.

Однако при появлении дополнительных симптомов — боли, диареи или запора — стоит обратиться к врачу. Среди состояний, которые могут сопровождаться урчанием, врач выделяет:

Пищевую непереносимость — например, лактозы. После молочных продуктов появляются вздутие и диарея.

Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) — при нём бактерии из толстого кишечника размножаются в тонком, нарушая процессы пищеварения и усиливая газообразование.

Внешнесекреторную недостаточность поджелудочной железы — из-за дефицита ферментов пища не полностью переваривается и подвергается ферментации в кишечнике.

Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит), которые нарушают всасывание и перистальтику.

Запор — застой каловых масс усиливает брожение и газообразование.

Синдром раздражённого кишечника, при котором нарушается координация сокращений кишечника.

«Если урчание возникает без других симптомов, стоит обратить внимание на питание — как на состав рациона, так и на привычки приёма пищи. В большинстве случаев причина кроется именно в этом», — пояснил врач.

Если же урчание сопровождается болью, нарушением стула или другими симптомами, не стоит заниматься самолечением — лучше обратиться к специалисту для диагностики и подбора терапии.