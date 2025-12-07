Диетолог рассказала, какие травы употреблять при вздутии живота

Травы содержат природные антиспазматические, противовоспалительные и карминативные вещества, которые мягко снимают напряжение кишечника, уменьшают метеоризм и способствуют выведению газов. Об этом рассказала в интервью Life.ru доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

В отличие от аптечных препаратов травы оказывают комплексное положительное воздействие: улучшают пищеварение, нормализуют микрофлору, снимают воспаление и стимулируют моторику кишечника. Анастасия Лебедева Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ

Некоторые травы обладают пребиотическими свойствами, поддерживают здоровую кишечную микрофлору, что помогает оптимизировать процессы пищеварения и предотвратить застой газов. Например мята, укроп, фенхель и ромашка усиливают выработку желудочного сока и желчи, способствуют расщеплению пищи и уменьшают бродильные процессы, которые приводят к вздутию.

Заваривать можно как травы, так и их семена. Например, семена фенхеля употребляют в качестве слабительного, ветро- и желчегонного средства. Пить такую водичку можно с первых месяцев жизни.

«Семена аниса в объёме одной чайной ложки можно заварить одним стаканом кипятка и после того, как напиток настоится, можно принимать его для уменьшения спазмов гладкой мускулатуры кишечника», — говорит диетолог.

Такое же воздействие окажут мята перечная, ромашка и укроп.

С помощью перечисленных продуктов питания и растительных добавок можно избавиться от болей и рези в животе. Однако для того, чтобы не приходилось экстренно снимать боль, лучше отказаться от пищи, провоцирующей вздутие: чипсов, выпечки, кондитерских изделий, копчёностей, в некоторых случаях молочных продуктов. При склонности к метеоризму лучше употреблять укропную воду три раза в день за полчаса до приёма пищи.

Кстати, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не рекомендуется употреблять в пищу острые соления. В список запрещённых продуктов для таких людей входят все виды солений, консервированные и маринованные огурцы, помидоры, горлодёр, чеснок, кабачковая икра и лечо в банке. Что нельзя есть при гастрите и других болезнях ЖКТ, читайте в материале Life.ru.