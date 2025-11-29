Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 11:10

Диетолог раскрыла пользу и вред безалкогольного вина

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Безалкогольные вино и пиво не обладают целебными свойствами, но являются менее вредной альтернативой алкогольным напиткам, заявила кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова. По её словам, в безалкогольном вине сохраняются антиоксиданты из винограда, снижающие риски сердечно-сосудистых заболеваний, а в пиве содержатся витамины группы B, хотя и в незначительных количествах.

В Роскачестве объяснили, как не нарваться на поддельный алкоголь перед Новым годом
В Роскачестве объяснили, как не нарваться на поддельный алкоголь перед Новым годом

Отсутствие этанола делает эти напитки безопасными для людей с заболеваниями печени, ЖКТ, сахарным диабетом и беременных женщин, отметила эксперт. Однако она предупредила, что безалкогольные аналоги могут вызывать аллергические реакции из-за пищевых добавок, а чрезмерное употребление способно привести к психологической зависимости, аналогичной алкогольной.

«Если человек каждый день после работы расслабляется с бокалом безалкогольного пива или вина в руках, он неосознанно превращает это в ритуал и приучает мозг к их регулярному потреблению, что тоже опасно для здоровья», — заключила собеседница «Вечерней Москвы».

В России могут ограничить продажу детям напитков, имитирующих алкоголь
В России могут ограничить продажу детям напитков, имитирующих алкоголь

Напомним, с марта 2026 года в Подмосковье ограничат продажу алкоголя в общепите во дворах. Похожие ограничения будут введены и в Курганской области. Правила продажи алкоголя ужесточат и в Вологодской области.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar