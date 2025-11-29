Диетолог раскрыла пользу и вред безалкогольного вина

Безалкогольные вино и пиво не обладают целебными свойствами, но являются менее вредной альтернативой алкогольным напиткам, заявила кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова. По её словам, в безалкогольном вине сохраняются антиоксиданты из винограда, снижающие риски сердечно-сосудистых заболеваний, а в пиве содержатся витамины группы B, хотя и в незначительных количествах.

Отсутствие этанола делает эти напитки безопасными для людей с заболеваниями печени, ЖКТ, сахарным диабетом и беременных женщин, отметила эксперт. Однако она предупредила, что безалкогольные аналоги могут вызывать аллергические реакции из-за пищевых добавок, а чрезмерное употребление способно привести к психологической зависимости, аналогичной алкогольной.

«Если человек каждый день после работы расслабляется с бокалом безалкогольного пива или вина в руках, он неосознанно превращает это в ритуал и приучает мозг к их регулярному потреблению, что тоже опасно для здоровья», — заключила собеседница «Вечерней Москвы».