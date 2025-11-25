В Курганской области сократят время продажи алкоголя с марта 2026 года

С 1 марта 2026 года в Курганской области вступят в силу новые правила розничной продажи алкоголя. По решению областной думы, продажа алкогольной продукции в розницу будет разрешена только с 10:00 до 20:00 часов. Исключение составят заведения общественного питания и случаи, предусмотренные федеральным законом, сообщает URA.ru.

Кроме ограничения по времени, закон вводит запрет на продажу алкоголя в определённые праздничные дни: Рождество (7 января), День студенчества (25 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября).

Сейчас в регионе розничная продажа алкоголя разрешена с 8:00 до 22:00.

А ранее Life.ru писал, что в Подмосковье ограничат продажу алкоголя в общепите во дворах с марта 2026 года. Кафе и бары, чьи входы расположены в многоквартирных домах, смогут продавать алкоголь всего два часа в сутки – с 13:00 до 15:00.