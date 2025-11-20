В Подмосковье ограничат продажу алкоголя в общепите во дворах с марта 2026 года

С 1 марта 2026 года жизнь во дворах Подмосковья может стать значительно тише. Кафе и бары, чьи входы расположены в многоквартирных домах, смогут продавать алкоголь всего два часа в сутки – с 13:00 до 15:00. В остальное время реализация спиртного будет под запретом.

Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, эта мера направлена против «псевдокафе», которые превращают дворы в очаги шума, мусора и правонарушений. Он подчеркнул, что дворы, где гуляют дети, должны быть безопасными. Брынцалов заверил, что новые правила не затронут добросовестных предпринимателей, которые могут переориентироваться на продажу еды.

Это продолжение уже действующей политики. С сентября в регионе запретили продажу алкоголя в магазинах во дворах, что затронуло более 1200 точек. Еще 1300 прекратят продажи позже. Также с 23:00 до 08:00 уже действует запрет на продажу спиртного в барах и кафе в жилых домах.