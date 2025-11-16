Потребление алкоголя в России достигло минимума с 1998 года

Потребление алкоголя в России продолжает устойчивое снижение, достигнув в октябре минимального показателя с 1998 года. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые изучило РИА «Новости», снижение продолжается уже седьмой месяц подряд.

Стабильное сокращение потребления алкогольной продукции началось ещё весной: если в марте показатель составлял 8,41 литра на человека, то к апрелю он опустился до 8,32 литра. За семь месяцев динамика снижения сохранилась, и к октябрю текущего года потребление уменьшилось до 7,74 литра на душу населения.

Для сравнения: в 1998 году, когда фиксировались более низкие показатели (7,6 литра), статистика учитывала только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, согласно научным исследованиям, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал до двух третей всех продаж.

Региональная статистика демонстрирует значительные различия. Меньше всего алкоголя потребляют в регионах Северного Кавказа: в Чечне — всего 0,12 литра, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,9 литра. В Москве средний показатель составил 4,85 литра, в Санкт-Петербурге — 6,41 литра. Наибольшее потребление зафиксировано в Свердловской области — 10,51 литра на человека.

Ранее российские депутаты от партии «Новые люди» предложили обязать производителей алкоголя указывать на этикетках количество смертей, заболеваний и увольнений, связанных с употреблением спиртного. По их мнению, нынешние этикетки не содержат достаточных предупреждений о вреде алкоголя. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко.