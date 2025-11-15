Трезвый декабрь: Эксперты рассказали, спасут ли демографию запреты на алкоголь

Основатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов выступил с инициативой о полном запрете продажи алкоголя в России на протяжении декабря и в период новогодних каникул. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, реализовать эту идею не представляется возможным, поскольку любые ограничительные меры население воспринимает крайне болезненно. Эксперт предупредил, что запреты лишь спровоцируют ажиотаж и огромные очереди, а также подтолкнут людей к самостоятельному изготовлению опасных для здоровья суррогатов, что в конечном итоге испортит праздник. Поддержал скептический настрой и врач-психиатр-нарколог Александр Ковтун, заявив, что разовые ограничения не решат проблему алкогольной зависимости.

«Отдельный запрет не сократит число людей с алкогольной зависимостью. В этом вопросе нужен комплекс мер. К примеру, пересмотреть временной промежуток, в который можно приобрести алкогольную продукцию, но не запрещать продажу на целый месяц», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в России призвали продавать алкоголь в бутылках с указанием на них числа смертей, болезней и увольнений из-за привыкания к спиртному. Как считают создатели проекта, это побудит россиян к более осознанному употреблению алкоголя.