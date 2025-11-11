Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 14:14

На бутылках алкоголя предложили писать количество смертей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России алкоголь следует продавать с указанием на бутылках числа смертей, болезней и увольнений из-за привыкания к спиртному. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Обращение уже отправлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

«Необходимо размещать на бутылках с алкогольной продукцией фотографии с информацией о ежегодном количестве смертей, болезней или увольненийпо аналогии с предупреждениями о вреде курения на пачках сигарет»,отмечается в письме, с которым ознакомились в РИА «Новости».

В тексте подчёркивается, что на данный момент этикетки на алкогольной продукции вообще никак не предупреждают граждан о вреде употребления горячительных напитков. Если же такую информацию размещать на бутылках, то россияне начнут ответственнее относиться к употреблению алкоголя. Это поможет сохранить здоровье нации и станет мерой профилактики алкоголизма среди населения.

Алкоголь vs медитация: Россияне назвали любимые методы борьбы со стрессом
Алкоголь vs медитация: Россияне назвали любимые методы борьбы со стрессом

Ранее доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупредил, что хранение алкогольных напитков в пластиковых тарах может представлять серьёзную опасность для здоровья. Некоторые виды пластика содержат фталаты и другие соединения, способные мигрировать в продукт при длительном контакте.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar