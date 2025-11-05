Химик предупредил о неочевидной опасности неправильного хранения алкоголя

Хранение алкогольных напитков в пластиковых тарах может представлять серьёзную опасность для здоровья, предупредил доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, некоторые виды пластика содержат фталаты и другие соединения, способные мигрировать в продукт при длительном контакте, что связано с риском эндокринных нарушений.

Эксперт отметил, что посторонние химические примеси не только негативно влияют на здоровье, но и ухудшают свойства напитков, в частности, придают им неприятный привкус и запах. Дополнительный риск связан с недостаточными барьерными свойствами ПЭТ-тары, которая, в отличие от стекла, пропускает кислород, вызывающий необратимое окисление алкоголя. Этот процесс приводит к потере первоначального вкуса и аромата, а также появлению характерного запаха окислившегося спирта или уксуса.

«Химически инертным и безопасным материалом для хранения спиртосодержащих жидкостей является стекло: оно не вступает в реакцию с этанолом, не пропускает кислород и надёжно защищает содержимое от внешних воздействий», — подчеркнул химик в интервью «Ленте.ру».