Ультиматумы не работают: Нарколог назвал эффективный метод, как убедить алкоголика обратиться за лечением

Люди, страдающие алкогольной зависимостью, часто игнорируют проблему, находя оправдания своему поведению. Однако близкие могут сыграть важную роль в осознании человеком необходимости лечения. Кандидат медицинских наук, врач-нарколог Николай Чередниченко поделился рекомендациями по эффективному убеждению алкоголика обратиться за медицинской помощью.

«Ваша цель — не унизить человека, а показать ему разрыв между тем, как он видит себя, и тем, кем он становится под действием болезни. Вы не сможете затащить его к врачу силой, но вы в состоянии предложить ему помощь, чтобы он попытался выбраться из ямы, в которую утащил всех, кто его любит», — цитирует Чередниченко «Лента.ру».

Прежде всего, важно подготовить аргументы перед началом разговора. Необходимо собрать конкретные доказательства наличия проблем, вызванные употреблением алкоголя. Например, случаи, когда соседям приходилось наблюдать вашего родственника в алкогольном опьянении, эпизоды финансовых трудностей, возникших вследствие трат на спиртное, ситуации, ставшие причиной чувства вины и дискомфорта окружающих.

