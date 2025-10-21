Россияне стали меньше пить — это новый рекорд с 1999 года

Потребление алкоголя в России снизилось до 7,84 литра на душу населения в год. Этот показатель стал минимальным за последние 25 лет, следует из открытых данных и информации Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Так, в сентябре потребление алкоголя на душу населения за последние 12 месяцев снизилось до 7,84 литра, тогда как месяцем ранее оно составляло 7,93 литра, передаёт РИА «Новости».

Наименьшие объёмы потребления зафиксированы в регионах Северного Кавказа: Чечня (0,13 л), Ингушетия (0,62 л) и Дагестан (0,89 л). Среди субъектов-лидеров по употреблению алкоголя — Свердловская область (10,49 л) и Новосибирская область (8,83 л). В Москве и Санкт-Петербурге показатели составили 4,91 л и 6,55 л соответственно.

Ранее Life.ru сообщал, что потребление алкоголя в России достигло исторического минимума. Психолог призвала родителей уделять первостепенное внимание профилактике подросткового алкоголизма, начиная разъяснительные беседы уже в младшем школьном возрасте.